Очередной патриотический шаг от «Kontakt»

«Kontakt» в очередной раз удалось отличиться своим патриотическим поступком. Так, на этот раз сеть пожертвовала в фонд «YAŞAT» 50 тысяч манатов, в разы увеличив бюджет, который она могла бы потратить на сьемку рекламного ролика по случаю Дня Вооруженных сил.

«Сегодня мы могли бы поздравить нашу армию запоминающимся креативным видео. Однако мы посчитали своим долгом увеличить бюджет на съемку этого видеоролика и перечислить 50 000 манатов в фонд «YAŞAT», потому что мы в неоплатном долгу перед армией, которая бережет нашу Родину как зеницу ока», - говорится на официальной странице компании в Facebook.

Следует отметить, что такой подход сети «Kontakt» вызвал большой интерес в социальных сетях - на протяжении нескольких часов тысячи людей посмотрели видеообращение.