Пашинян стал заложником данного Западу обещания

В эти дни представители политических сил Армении, участвовавших в выборах, но не прошедших в парламент, провели встречи с Николом Пашиняном. Он заявил, что в настоящее время разрабатывается формат для сотрудничества с внепарламентскими силами для того, чтобы сделать их голос слышимым для общественности, пишет армянская газета «Паст».

«По всей видимости, речь идет о политическом совете, который будет иметь консультативные функции, почти как общественный совет, но с участием политических сил. Эта идея была предложена кругами, имеющими западное финансирование”, - говорится в публикации.

В одной из своих публикаций газета еще в начале мая писала, что Никол Пашинян пообещал Западу, в частности США, сделать все возможное, чтобы в парламенте появились западные силы.

«Сейчас он пытается каким-то образом урегулировать данную проблему в разрабатываемом сейчас формате. По предварительным данным, в указанном Совете преобладающее большинство будет состоять из прозападных сил», - отмечается в публикации.