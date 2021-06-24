День Вооруженных сил в ООО Aqro-vest

Празднование Дня Вооруженных сил приурочено ко дню создания 26 июня 1918 года по решению Совета министров Азербайджанской Демократической Республики первой регулярной воинской части – Отдельного азербайджанского корпуса.И согласно указу общенационального лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года ежегодно 26 июня отмечается отныне как День Вооруженных сил Азербайджана.

Благодаря особому вниманию Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к армии страны, Вооруженные силы постоянно усовершенствуются и модернизируются и уже входят в число ведущих армий не только в регионе, но и в мире. Именно под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия в 2020 году контрнаступательными операциями, вошедшими в историю под названием 44-дневная Отечественная война", освободила от оккупации Карабах, который почти 30 лет находился под пятой врага.

С 27 сентября под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженные силы нашей страны начали контрнаступательную операцию по освобождению оккупированных армянскими войсками земель, а также обеспечению безопасности граждан, проживающих на других территориях. За короткое время славная азербайджанская армия доказала, что является победоносной.

Во время Отечественной войны компания ООО "Aqro-vest" в целях солидарности с нашей армией пожертвовала 100 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, а также приобрела для личного состава 18 276 пар носков, 4250 пар теплых шапок, 15 000 комплектов теплого нижнего белья, 5 000 пар обуви, 5 000 сигарет и 22 500 штук одноразовых туалетных принадлежностей на общую сумму 200 000 манатов. Кроме того, 28 занимающих различные должности сотрудников предприятия с честью и достоинством воевали на фронте и за освобождение оккупированных земель распоряжением президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева были награждены медалями.

Генеральный директор ООО "Aqro-vest DC" Анар Шарифов : "Сегодня мы все - солдаты, которые ждут приказа Верховного Главнокомандующего, если потребуется защищать Родину! Мы всегда готовы объединиться в единый кулак”

Да здравствует Верховный главнокомандующий!

Да здравствует азербайджанский народ!

Да здравствует азербайджанский солдат!