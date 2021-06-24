По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году в мире было зарегистрировано 19,3 миллиона новых случаев рака, 10 миллионов человек от него умерли. Страшный диагноз ставится на протяжении жизни каждому пятому жителю планеты, каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина гибнет из-за рака. Причем прогнозы неутешительны: к 2040 году ежегодные новые случаи выявляемой онкологии вырастут на 47%. Не всякой пандемии такие масштабы под силу. Просто в отличие от еще вчера неведомого коронавируса рак стал привычным, пусть и жутким, спутником нашей жизни.

За всеми крупными неприятностями, которые причинил и продолжает причинять человечеству коронавирус, отошла в тень, но вовсе никуда не делась другая беда, которая постоянно собирает свой трагический урожай.

Поэтому очень простая возможность выявить раковое заболевание на самой ранней стадии с помощью привычного и несложного анализа крови – это настоящий прорыв в медицине. В больницах Британии с осени запускается система тестов крови, которая позволяет определить больше полусотни разновидностей рака еще на тех стадиях, когда отсутствуют всякие клинические проявления болезни. Об этом сообщает медицинский журнал Annals of Oncology.

Тесты разработаны американской компанией Grail и основаны на анализе изменений фрагментов генетического кода – свободных ДНК, которые из опухоли попадают в кровь заболевающего человека. Вероятность определения болезни очень высока: тесты проверили на 2 823 пациентах с раком и 1 254 без. В 51,5% случаев онкология был выявлена безошибочно. Процент ошибок составил всего 0,5%. Для некоторых видов рака, например, пищевода или печени, уровень определения болезни еще выше – до 65,6%. С точностью в 88,7% выявляется не только болезнь, но и место расположения ткани, пораженной раком.

Стоит ли напоминать, что онкология, выявленная на самых ранних стадиях, резко увеличивает шансы на успешное лечение. Да и стоимость медицинского вмешательства намного меньше, чем тогда, когда болезнь зашла далеко.

Проект по использованию новых онкотестов, который будет запущен в Британии, до 2023 года даст материал для анализа по 140 тысячам участникам клинических испытаний, что наверняка позволит усовершенствовать методику диагностирования и сделать ее массовой, запустив широкое производство для других стран мира. Тема не самая веселая, но, согласитесь, новость предельно позитивная, что уже приятная редкость для наших непростых времен.