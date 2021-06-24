У гражданки Азербайджана обнаружен смертельный штамм коронавируса

У гражданки Азербайджана, проживающей в квартале Голеви турецкого города Орду, обнаружен штамм «дельта» коронавируса. В результате городские власти приняли решение взять на карантин все 10-этажное здание.

По информации турецких СМИ, женщина почувствовала себя плохо сразу после возращения из отпуска. Проведенные тесты выявили, что она заразилась коронавирусом особо опасного штамма «дельта». Бригада медиков незамедлительно приняла решение взять все здание на карантин.

«В карантин взяты 20 квартир. Вирус обнаружен только у одной женщины. Приняты все необходимые меры безопасности и проведена дезинфекция», - сказал представитель городских властей.

Отметим, что в конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью.