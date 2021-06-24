Закир Гасанов анонсировал совместные с Турцией и Пакистаном учения
Подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана предположительно в сентябре проведут совместные учения. Об этом в интервью Real TV сообщил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
По его словам, учения планируются к проведению в Азербайджане.
«Соответствующее решение уже принято. Ожидается, что в сентябре спецподразделения Азербайджана, Турции и Пакистана проведут учения в Азербайджане. Идет подготовка. Некоторые группы экспертов уже находятся в Азербайджане, осматривают полигоны. Они высоко оценивают нашу подготовку», - отметил министр.