Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заговорил об операции азербайджанской армии по освобождению Шуши. В интервью азербайджанскому тележурналисту Миршахину Агагеву в эфире телеканала Реал ТВ министр признался, что многие детали этой операции до сих пор являются секретными.

"Президент дал несколько серьезных поручений по организации Шушинской операции. Глава государства особо поручил, что при планировании и осуществлении операции необходимо учитывать, что Шуша является нашим культурным центром. Здесь у нас было несколько трудностей. Они заключались в том, что мы не могли активно использовать артиллерию. Правда, мы разгромили артиллерию армянских войск в окрестностях Шуши, и они понесли очень большие потери, как в живой силе, так и в технике. Но мы не стреляли по родному городу из артиллерии, что создавало нам трудности в проведении операции. В тот день погода также была облачной, поэтому мы не могли использовать беспилотные летательные аппараты во время операции. Были трудности даже с ведением разведки. В то же время мы не использовали наши самолеты и вертолеты», - сказал министр.

«Хочу особо отметить, что в операции я стал свидетелем высокого профессионализма всех родов войск. Наши инженерно-саперные войска за короткое время проделали невероятную работу и проявили героизм. Они проложили дорогу. Эта дорога ввергла в шок армян. Потому, что они ожидали наше наступление в другом направлении и сконцентрировали свои силы именно там. Героические солдаты и офицеры нашей армии за короткий срок проложили дорогу. Кроме того, в Шуше проводили операции разведывательные соединения и наши элитные войска специального назначения", - сказал министр.

Закир Гасанов особо отметил работу азербайджанских артиллеристов. По его словам, когда министр национальной обороны Турции смотрел кадры артиллерийских стрельб, то отметил, что азербайджанские солдаты стреляют из пушек, словно из пистолета.

Закир Гасанов также особо отметил, что военное руководство Армении всегда ожидало наступления азербайджанской армии со стороны Агдама, поэтому сосредоточило все силы для организации обороны вокруг этого города.

"Это свидетельствует об их непрофессионализме. Поэтому мы изменили направление основного удара и свои планы. Благодаря правильному планированию, мы частью своих сил заблокировали подразделения армянской армии на агдамском направлении. Благодаря нашей операции, то есть в результате продвижения с ходжавендского и суговушанского направлений, эта группировка фактически попала в окружение. Армянам это было хорошо известно, и если бы война продлилась еще несколько дней, то эта группировка была бы полностью окружена. Вся артиллерия, системы залпового огня были сосредоточены на этом направлении. И на этой территории в живых никого бы не осталось. Поэтому Армения, осознав это, подписала капитуляцию", - сказал Гасанов.