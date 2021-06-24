Экс-депутат Гусейнбала Мираламов впервые прокомментировал громкий секс-скандал, в центре которого он оказался несколько месяцев назад.

Напомним, что в апреле бывший депутат участвовал в онлайн-конференции одного из бакинских вузов. В ходе конференции в комнату зашла секретарша, и 75-летний экс-депутат, позабыв о включенной камере, начал домогаться ее. Позже эти кадры были слиты в сеть, а экс-депутат лишился работы в университете.

«Я не знаю, кто распространил это видео, то ли ректор, то ли сотрудники университета. Это уже не имеет никакого значения. Но я знаю, что Аллах обязательно накажет этого человека. Через некоторое время мы будет отмечать с супругой 50-летний юбилей нашей свадьбы. Она прекрасно знает меня, какой я совестливый человек. Ну что я могу сказать? Бывает. У каждого человека есть небольшие недостатки. Бес меня попутал. Но моя жена меня поддержала и сказала, чтобы я не переживал - и такое бывает. Этих разговоров в нашей семье уже нет», - сказал он.