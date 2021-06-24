Об этом заявил президент Национальной федерации борьбы Азербайджана Джалал Гурбанов на спортивном мероприятии “Мой отец - герой”, проводимом по случаю Дня Вооруженных сил при поддержке Национальной федерации борьбы, Ассоциации национальных видов спорта и Министерства обороны Азербайджана для детей героев, погибших в Отечественной войне.

«Сегодня особенный день. Сегодня День Вооруженных сил Азербайджана. Это праздник нашей победоносной армии, которая отвоевала земли, 30 лет находившиеся под оккупацией. Проведение мероприятия “МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ!" именно в этот день не случайно. Потому что участники этого мероприятия - дети героев, отдавших жизнь за Родину».

Автор слов патриотических песен Джалал Гурбанов отметил, что цель мероприятия - еще раз почтить память шехидов, отдавших свои жизни за наши земли, еще раз почувствовать, что забота народа об их детях будет постоянной, а также приобщить детей к спорту.

«Шехиды - вершина чести, преданности, возвышенности. Шехиды - это те, чья жизнь станет примером для всех. Но помните, что вы - дети героических храбрецов, которые подняли этот величественный флаг на карабахской земле. Вы должны гордиться этим.

Опять же, говорю, вы никогда не должны опускать голову. Держите голову высоко. Вы дети героев. Напротив, каждый должен преклонить перед вами голову. Благодаря Верховному главнокомандующему, нашему уважаемому президенту Ильхаму Алиеву, нашим святым шехидам, бесстрашным ветеранам, отважным солдатам, мы уже являемся гордыми гражданами страны!», - сказал он.