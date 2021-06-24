Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обнародовало перечень структур, которые будут оказывать услуги семьям шехидов, раненым участникам и инвалидам войны в единых координационных центрах.

В этих центрах услуги будут оказывать Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу, местные органы исполнительной власти, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, Государственная страховая коммерческая компания.

С полным перечнем структур можно ознакомиться по следующей ссылке.