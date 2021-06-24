Должник напал на сотрудника «Азеригаз» видео
Сотрудник «Азеригаз» Алекпер Бабаев, работавший сварщиком по ремонту и восстановлению на участке в Агстафе Шамкирского регионального Управления эксплуатации газа, подвергся физическому давлению абонента.
В селе Ашагы Гейчали абонент Велиев, имеющий дебиторскую задолженность в 420 манатов, неожиданно ударил его палкой по шее и рукам.
У сотрудника «Азеригаз» также отобрали сварочный аппарат. По факту произошедшего было сообщено в правоохранительные органы.