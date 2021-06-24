Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:45

Президент США Джо Байден своим примером подтверждает известную поговорку о том, что «обещать — не значит жениться». Во время выборов он получил значительную поддержку со стороны так называемых «прогрессистов» - американских леваков, в рядах которых состоят как члены известного движения чернокожих BLM, так и озаренные учением Маркса-Ленина американские интеллектуалы. Во время похорон в золотом гробу наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда Байден преклонял колено и с сильной примесью цинизма называл «трагическую смерть» Флойда событием, которое окажет большее влияние на Америку, чем смерть Мартина Лютера Кинга.

Но все это осталось позади. Уже сразу после выборов Байден взял курс на постепенное дистанцирование с силами левого прогресса. И теперь в Вашингтоне не столь многочисленная, но чрезвычайно голосистая фракция левых в палате представителей Конгресса, возглавляемая социалисткой Александрией Окасио-Кортес, открыто обвиняет его в предательстве. Последним камнем преткновения между президентом и левой ратью стал призыв Байдена к властям штатов использовать 350 миллиардов долларов из фонда, предназначенного для борьбы с Covid-19, для набора новых офицеров полиции. Финансирование полицейских участков должно остановить чудовищный разгул преступности по всей стране, прежде всего в самых крупных городах - Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. Как пишет журнал Newsweek, самым опасным является рост убийств, число которых в 37 городах за первые три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18 процентов. Особенно удручающая ситуация сложилась в «столице мира» - Нью-Йорке. По данным NYPD - Нью-Йоркского полицейского департамента, только в апреле этого года преступность выросла на 30,4 процента по сравнению с прошлым апрелем. Число случаев применения огнестрельного оружия за месяц выросло на 166 процентов, число ограблений - на 66 процентов, растет число изнасилований и нападений уличных воров. Особой строкой упоминаются нападения на выходцев из Азии, которых обвиняют в распространении коронавируса — оно выросло на целых 400 процентов.

Мои знакомые, живущие в Нью-Йорке, говорят мне, что с наступлением темноты лучше не выходить на улицу, потому что тебя никто не защитит. Местные копы, некогда славившиеся своими жесткими методами, чаще всего просто стараются не замечать преступников, особенно если они черные. В городе, который контролируют левые демократы, любого из них могут обвинить в превышении полномочий. «Полицейские абсолютно деморализованы, - говорит мне один из друзей, - они не знают, сохранят ли им рабочие места и зарплату. Их можно понять». Однако несмотря на эту устрашающую статистику, упомянутая «слуга народа» Окасио-Кортес и ее сторонники — Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и другие, объединенные во фракции под названием «Squad» («Отряд», «Бригада») по-прежнему ратуют за урезание фондов полиции. Мрачная картина между тем стала прямым следствием развернутой этими «прогрессистами» в прошлом году революции, якобы направленной против полицейского насилия и во имя расовой справедливости. Ее красочными атрибутами стали крушение и осквернение памятников отцов нации - Джорджу Вашингтону, Аврааму Линкольну и другим, которые были обвинены в расизме, преклонение колен и целование ботинок чернокожим, новые стандарты в Голливуде, которые необоснованно дают привилегии черным, исключение из списка для изучения в школах романа «Убить пересмешника» и фильма «Унесенные ветром».