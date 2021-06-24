55 новых больных коронавирусом в Азербайджане их стало 803
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом, 67 человек выздоровели, двое скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 796 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 330 026 человек вылечились, 4 967 - скончались, число активных больных составляет 803.
За последние сутки в Азербайджане проведено 8 720 тестов на COVID-19, а за все время пандемии – 3 722 499.