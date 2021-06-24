Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az , сегодня в Центре Гейдара Алиева был представлен азербайджанский павильон «Дубай Экспо 2020». В мероприятии приняли участие заместитель комиссара азербайджанского павильона на «Дубай Экспо 2020» Нармин Джарчалова и директор павильона Рустам Ибрагимов.

На международной выставке Expo 2020, которая пройдет в Дубае, Азербайджан при организации Центра Гейдара Алиева будет представлен национальным павильоном. Выставка стартует 1 октября этого года и продлится до 31 марта следующего года.

Рустам Ибрагимов отметил, что Азербайджан будет представлен на выставке темой “Семена будущего”. В Международной выставке будут участвовать 190 стран, и, как ожидается, ее посетят миллионы людей. По его словам, эта тема подчеркивает, что единственный путь в устойчивом развитии мира, в котором мы живем, и его окружающей среды связан с инвестициями в будущее. Концепция павильона отражает человеческий капитал, который является субъектом и объектом изменений, инициатором и главной движущей силой и тесно связан с темой «Дубай Экспо 2020» - “Объединим мысли, построим лучшее будущее”.

Заместитель комиссара Нармин Джарчалова отметила, что международная выставка в Дубае была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии была отложена на год.

"Азербайджан придает большое значение мероприятиям ЭКСПО. Учитывая опыт участия нашей страны в международных выставках, в том числе успешное представительство Национального павильона на выставках ЭКСПО в Милане, Анталье и Астане в последние годы, ожидается, что и будущий павильон вызовет большой интерес у посетителей”, - сказала она.

Джарчалова добавила, что это является показателем того, какое значение Азербайджан придает происходящим в мире процессам, инновациям, чутким отношением к ним, а также активному участию страны в решении проблем, волнующих человечество.

“К работе павильона привлечены как местные, так и зарубежные специалисты. Строительные работы уже близятся к завершению. Азербайджанский павильон отличается уникальным дизайном. Концепция трехэтажного павильона, напоминающего по форме дерево и его ветви, подтверждает, что только с развитием человеческого капитала можно добиться устойчивого будущего. Посредством инсталляций, аудио- и видеоматериалов в павильоне будет отражено разнообразие ландшафта нашей страны, показано, что Азербайджан является частью глобального биоразнообразия”, - сказала она.

Презентациями в павильоне будет продемонстрировано, что молодой независимый Азербайджан добился больших успехов в таких глобальных вопросах, как охрана окружающей среды, диверсификация экономики, инвестиции в человеческий капитал и устойчивое развитие.