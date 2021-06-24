Появились подробности смерти Макафи в испанской тюрьме

Основатель компании McAfee и создатель одноименного популярного антивируса Джон Макафи, умерший в испанской тюрьме, предположительно, в результате суицида, уже пытался покончить с собой пять месяцев назад. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на Vanguardia.

Первая попытка свести счеты с жизнью произошла еще 28 февраля 2021 года. Тогда сотрудникам тюрьмы об этом доложил сокамерник Макафи. Его доставили в медицинскую часть, а затем — в больницу. Когда Макафи пошел на поправку, медики порекомендовали направить его к тюремному психиатру, отметили источники газеты. При этом психиатр решил, что в специализированной помощи заключенный не нуждается. После этого Макафи перевели в другую тюрьму.

Ранее стало известно о предсмертной записке Макафи. Послание находилось в кармане его брюк, однако его содержание пока что остается в тайне.

Макафи обнаружили мертвым в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне 23 июня. Позже выяснилось, что бизнесмен оставил послание на случай своей смерти. В нем говорилось, что он не собирается совершать суицид. Вдова Макафи обвинила в его кончине власти США.