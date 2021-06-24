Записал: Джейхун Наджафов, собкор 18:35

Новое правительство Израиля, которое возглавил Нафтали Беннет, будет еще активнее развивать отношения с Азербайджан, включая сотрудничество в военной сфере, заявил haqqin.az израильский политолог Цви Маген, высказывая свое мнение о будущей внешней политике очередного руководства страны. Политолог не предполагает каких-то значительных изменений в ее стратегии при Беннете. Основа израильской внешней политики, подчеркивает он, опирается не на конкретные политические силы, которые в то или иное время пребывают во власти, а на объективные условия и политические принципы.

Как отмечает Цви Маген, пока новая власть обещает сделать основной акцент на решении проблем в отношениях с Ираном и пересмотре сотрудничества с США, которое при правительстве Биньямина Нетаньяху было несколько подпорчено. Среди первоочередных целей и дальнейшее развитие отношений со странами Персидского залива. В частности, предполагается интенсифицировать сотрудничество в рамках «Авраама соглашения» с арабскими соседями, которые в последние десятилетия были по различным причинам приостановлены. «Надо учесть при этом, - говорит политолог, - что незадолго до того, как новое правительство обрело свои полномочия, была война с ХАМАС, которая, несомненно, повлияла на внешнюю политику Израиля». В то же время он выразил уверенность, что Эр-Рияд готов наладить дипломатические отношения с Израилем. Саудовская Аравия практически приняла решение, но неизвестно чего выжидает. В обозримом будущем между Израилем и Саудовской Аравией, по его мнению, будет налажено сотрудничество. «Впрочем, контакты не прекращались даже во время войны с ХАМАС. Дружба с Израилем нужна саудитам не меньше, чем израильтянам с ними», - подчеркивает он. Что касается региона бывшего СССР - России, стран Южного Кавказа и др, то представители правительства Беннета, отмечает эксперт, очень осторожно высказываются о каких-либо шагах в эту сторону.

«Судя по всему, только пришедшее во власть руководство намерено разрулить отношения с Россией, которая, несомненно, оказывает влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе. Есть признаки того, что намечается позитивный сдвиг в отношениях Запада и России. В частности, это касается достижения взаимопонимания по ситуации на Большом Ближнего Востоке. Скорее всего, в Женеве на встрече лидеров США и России были достигнуты договоренности по решению ключевых проблем Ближневосточного региона. В решении этих проблем примут участие США, Россия и ЕС», - считает Маген. А вот по поводу отношений между Израилем и Азербайджаном у политолога сомнений нет: при новом правительстве налаженные связи будут еще больше развиваться. «Израильско-азербайджанские отношения имеют внушительный потенциал. Насколько мне известно, в израильских политических кругах связям с Баку придают очень большое значение, и новые власти будут работать в направлении их укрепления и расширения», - уверен он.