После Нетаньяху Израиль намерен еще больше усилить партнерство с Азербайджаном выкладка Цви Магена
Новое правительство Израиля, которое возглавил Нафтали Беннет, будет еще активнее развивать отношения с Азербайджан, включая сотрудничество в военной сфере, заявил haqqin.az израильский политолог Цви Маген, высказывая свое мнение о будущей внешней политике очередного руководства страны.
Политолог не предполагает каких-то значительных изменений в ее стратегии при Беннете. Основа израильской внешней политики, подчеркивает он, опирается не на конкретные политические силы, которые в то или иное время пребывают во власти, а на объективные условия и политические принципы.
Как отмечает Цви Маген, пока новая власть обещает сделать основной акцент на решении проблем в отношениях с Ираном и пересмотре сотрудничества с США, которое при правительстве Биньямина Нетаньяху было несколько подпорчено. Среди первоочередных целей и дальнейшее развитие отношений со странами Персидского залива. В частности, предполагается интенсифицировать сотрудничество в рамках «Авраама соглашения» с арабскими соседями, которые в последние десятилетия были по различным причинам приостановлены.
«Надо учесть при этом, - говорит политолог, - что незадолго до того, как новое правительство обрело свои полномочия, была война с ХАМАС, которая, несомненно, повлияла на внешнюю политику Израиля».
В то же время он выразил уверенность, что Эр-Рияд готов наладить дипломатические отношения с Израилем. Саудовская Аравия практически приняла решение, но неизвестно чего выжидает. В обозримом будущем между Израилем и Саудовской Аравией, по его мнению, будет налажено сотрудничество. «Впрочем, контакты не прекращались даже во время войны с ХАМАС. Дружба с Израилем нужна саудитам не меньше, чем израильтянам с ними», - подчеркивает он.
Что касается региона бывшего СССР - России, стран Южного Кавказа и др, то представители правительства Беннета, отмечает эксперт, очень осторожно высказываются о каких-либо шагах в эту сторону.
«Судя по всему, только пришедшее во власть руководство намерено разрулить отношения с Россией, которая, несомненно, оказывает влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе. Есть признаки того, что намечается позитивный сдвиг в отношениях Запада и России. В частности, это касается достижения взаимопонимания по ситуации на Большом Ближнего Востоке. Скорее всего, в Женеве на встрече лидеров США и России были достигнуты договоренности по решению ключевых проблем Ближневосточного региона. В решении этих проблем примут участие США, Россия и ЕС», - считает Маген.
А вот по поводу отношений между Израилем и Азербайджаном у политолога сомнений нет: при новом правительстве налаженные связи будут еще больше развиваться.
«Израильско-азербайджанские отношения имеют внушительный потенциал. Насколько мне известно, в израильских политических кругах связям с Баку придают очень большое значение, и новые власти будут работать в направлении их укрепления и расширения», - уверен он.
В то же время, по мнению эксперта, сейчас во внешней политике Израиля многое зависит от ситуации с ядерной программой Ирана, и следует учесть, что и в ИРИ, как и в Израиле, пришли к власти новые руководители.
Как предвидит Маген, правительство Беннета однозначно попытается восстановить позитивные отношения с Турцией. «Израиль не рассматривает Анкару в качестве соперника или, еще хуже, противника. При всем негативном фоне связи между Израилем и Турцией все же работают. В Анкаре тоже сожалеют об охлаждении отношений с Тель-Авивом. Проблемы имеют политический характер, но со временем все успокоится и вернется в позитивное русло», - полагает он.
Эксперт высоко оценил налаживание Азербайджаном стратегического, включая военное, сотрудничества как с Турцией, так и с Израилем. Очень хороший факт он видит в том, что «на политической площадке Азербайджана два, условно говоря, конкурента - Турция и Израиль встречаются. И это может только содействовать улучшению турецко-израильских отношений». Хотя, как считает он, потребуется определенное время, чтобы политики двух стран вернулись к прежнему эффективному взаимодействию на международной арене.