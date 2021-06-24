Ильхам Алиев: "Будто международное право написано для маленьких стран"

«Вторая Карабах ская война завершилась полной победой Азербайджана. Каждый год, отмечая этот праздник, мы обещали себе, что любой ценой освободим наши родные земли от захватчиков. Сегодня с гордостью могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как победоносный народ. Это историческое достижение.

Мы отомстили на поле боя за павших в войне. Я неоднократно говорил, что их кровь не останется на земле. Так и случилось. Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана , Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

В многовековой истории азербайджанского народа не было столь яркой победы. Мобилизовав все силы, мы нанесли сокрушительные удары по врагу, разгромили его, восстановили историческую справедливость и территориальную целостность нашей страны», - сказал президент.

Ильхам Алиев назвал первую Карабахскую войну большой национальной трагедией Азербайджана.

«В то же время она привела к большой гуманитарной катастрофе. Наша экономика была полностью разрушена, промышленный потенциал уничтожен, а об экономическом развитии и речи не шло. Эта гуманитарная катастрофа поставила нашу страну на грань пропасти», - сказал глава государства.

«Я неоднократно говорил, что нормы международного права не работают. Я неоднократно говорил, что сверхдержавы выполняют решения, которые выгодны им, и игнорируют решения, которые не выгодны.

Мы видели, что нормы международного права будто бы написаны для маленьких стран. Сверхдержавы могут игнорировать их, и нет никакого механизма исполнения. Конечно, на передний план вышел силовой фактор. За несколько лет до войны я открыто говорил об этом в своих выступлениях: мы должны собрать силы, и этот вопрос найдет свое решение путем силы.

Параллельно с этим мы должны были собрать экономическую силу. Могу сказать, что этот фактор сыграл ведущую роль в нашей подготовке. Потому что мы четко понимали, что без экономической независимости мы не сможем добиться желаемого», - сказал президент.

Президент напомнил, что за последние годы он неоднократно говорил, что мы создали сильное государство. Жизнь подтвердила эти слова, за свою многовековую историю Азербайджан не был таким сильным, как сегодня.