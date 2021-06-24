Ильхам Алиев: «Армения должна отказаться от слова "Нагорный Карабах"… Нагорного Карабаха больше нет»

«Она полностью зависит от иностранной военной помощи. Она полностью зависит от политических заказов из-за рубежа. У них было 30 лет, почему они не смогли построить независимую страну? Из-за оккупации. Эта оккупация привела их в это состояние. Эта вражда, ненависть к азербайджанскому народу привели их в сегодняшнее положение.

"Это должно стать уроком для Армении. Они, наконец, должны понять, что эта враждебность по отношению к нам обошлась им слишком дорого. Что они получили? Ничего. Видите, за 30 лет они не смогли создать независимого государства. Сегодня Армения не может считаться независимым государством. Что делает ее независимой, если она полностью зависит от внешних кругов?» Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана , Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

Теперь это зависит от Армении. Каким будет их поведение и подход к региональным вопросам. Во всяком случае, нам и без Армении удалось добиться желаемого в регионе. Мы проложили все коммуникации, проложили энергетические линии, реализовали железные дороги, все транспортные проекты с нашими другими соседями. Если Армения хочет присоединиться к этому процессу, она еще должна попросить своих соседей.

Армения должна знать, что мы ничего не забыли. Мы не можем забыть это. Мы не можем забыть павших в войне, не можем забыть жертв Ходжалы, не можем забыть разрушенные города. Как мы можем забыть разрушенные могилы, оскверненные мечети? Мы никогда не должны забывать. Азербайджанский народ должен постоянно хранить это в своей памяти. Руководство Армении, армянские политико-общественные и религиозные деятели строили свою идеологию и политику на необоснованных претензиях. После Второй Карабахской войны сегодня они уже направляют вражду друг против друга. Посмотрите, сколько грязных процессов происходит в информационном пространстве Армении. Как сильно они оскорбляют и угрожают друг другу? Почему? Потому что они веками воспитывали молодое поколение в духе вражды. Они сеяли семена вражды, ненависти, и это привело их к краху. Поэтому мы ничего не забудем.

Армения должна понимать, что Азербайджан и дальше будет укрепляться. В том числе увеличится наша военная мощь. После войны уже были даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс закупки нового вооружения и современной техники. Утверждены структурные реформы наших Вооруженных сил. Могу сказать, что численность наших Вооруженных сил будет увеличена.

Правильно проанализировав итоги и ход Второй Карабахской войны, мы, безусловно, увеличим свою военную мощь. У Армении же, если они все же не откажутся от враждебной политики по отношению к нам, не будет возможности восстановить свою армию. В то же время у нее весьма ограничены возможности для восстановления экономической активности. Поэтому мы будем укрепляться.

Единственный путь для развития Армении - наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных претензий, вовсе отказавшись от слова "Нагорный Карабах". Потому что нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах, нет понятия "нагорно-карабахский конфликт". Я неоднократно говорил об этом и хочу еще раз сказать, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, и Армения должна это принять и вести с нами работу по определению границ. Должна быть создана рабочая группа по делимитации. Должна идти работа по подготовке мирного договора. Мы заявляем об этом. Мы страна-победитель», - сказал президент.