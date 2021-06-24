Закир Гасанов: Государства не дали оружие, выручила Миноборонпромка
Министр обороны Закир Гасанов в интервью тележурналисту Миршахину Агаеву в эфире телеканала Real коснулся вопроса использования вооружений азербайджанского производства в ходе Отечественной войны.
«Я неоднократно выступал, говорил, что это было очень правильное решение. Как только началась война, некоторые государства применили двойные стандарты. Они старались создать проблемы нашему снабжению боеприпасами. Но в результате правильной внешней политики и внутренней политики президента, было создано Министерство оборонной промышленности, и они начали снабжать нас боеприпасами и снарядами…У нас больше не возникало этой проблемы», - сказал министр.