Министр обороны Азербайджана об ошибках во время войны

«Вы знаете, что когда шли бои, были и определенные задержки. Господин президент даже сам приехал на командный пункт, сделал замечания некоторым командирам, дал свои поручения и предупредил их. А потом он принял меры». Об этом в интервью тележурналисту Миршахину Агаеву в эфире телеканала Real сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«То есть я хочу сказать, что мы анализируем каждый вопрос, документируем результаты и планируем какую работу необходимо предпринять для устранения этих недостатков. В нескольких вопросах мы уже начали принимать меры.

Естественно, я не могу их назвать. Это секретная информация. Однако наряду с этим, господин президент в одном из своих выступлений сказал об этом, дал нам официальное поручение. Мы уже проделали большую работу по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью турецких вооруженных сил», - сказал министр.