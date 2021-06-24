Как сообщал ранее haqqin.az, с 24 июня проходит 138-я сессия Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТО). Сегодня сессия завершила свою работу.

Отметим, что на церемонии открытия сессии председатель Совета ВТО Ахмед Аль Халифа проинформировал об обсуждаемых на заседании вопросах, а затем был заслушан отчет генерального секретаря ВТО Кунио Микурии о последних новшествах в деятельности, осуществляемой в направлении реализации Стратегического плана на 2020/2021 годы.

В рамках трехдневной сессии состоялись обсуждения, связанные с достижениями в области усиления потенциала, тарифными и торговыми связями, политикой и управлением, бюджетом, финансами и другими вопросами, а также состоялись выборы в руководство Совета таможенного сотрудничества. Ахмед Аль Халифа в очередной раз избран председателем Совета ВТО

Выступая на церемонии закрытия сессии, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия выразил благодарность за эффективную деятельность таможенных органов в период пандемии COVID-19, полезные обсуждения и выдвинутые конструктивные предложения. В то же время Кунио Микурия особенно высоко оценил деятельность азербайджанской таможни в период руководства Европейского региона ВТО. Генеральный секретарь сказал, что, несмотря на трудности периода пандемии, были предприняты важные шаги для укрепления сотрудничества и принятия полезных решений для дальнейшего развития таможни.

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов, выступая на сессии, выразил уверенность в том, что обсуждаемые вопросы принесут пользу повышению эффективности таможенного дела, укреплению сотрудничества, изучению и применению полученного передового опыта. Исмаил Гусейнов поздравил Ахмеда Аль Халифу с очередным избранием председателем Совета таможенного сотрудничества и пожелал ему успехов.

Напомним, что Восточная группа Европейского региона в рамках конференции руководителей таможенных служб выдвинула кандидатуру Государственного таможенного комитета Азербайджана в политическую Комиссию ЕС. В ходе выборов, проведенных на 138-й сессии Совета таможенного сотрудничества, было единогласно подтверждено членство таможенной службы Азербайджана в политической комиссии на 2021-2023 годы.