Азербайджанская таможня единогласно принята в Политическую комиссию ВТО фото
Как сообщал ранее haqqin.az, с 24 июня проходит 138-я сессия Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТО). Сегодня сессия завершила свою работу.
Азербайджан на сессии в онлайн-формате представлял первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов.
Отметим, что на церемонии открытия сессии председатель Совета ВТО Ахмед Аль Халифа проинформировал об обсуждаемых на заседании вопросах, а затем был заслушан отчет генерального секретаря ВТО Кунио Микурии о последних новшествах в деятельности, осуществляемой в направлении реализации Стратегического плана на 2020/2021 годы.
В рамках трехдневной сессии состоялись обсуждения, связанные с достижениями в области усиления потенциала, тарифными и торговыми связями, политикой и управлением, бюджетом, финансами и другими вопросами, а также состоялись выборы в руководство Совета таможенного сотрудничества. Ахмед Аль Халифа в очередной раз избран председателем Совета ВТО
Выступая на церемонии закрытия сессии, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия выразил благодарность за эффективную деятельность таможенных органов в период пандемии COVID-19, полезные обсуждения и выдвинутые конструктивные предложения. В то же время Кунио Микурия особенно высоко оценил деятельность азербайджанской таможни в период руководства Европейского региона ВТО. Генеральный секретарь сказал, что, несмотря на трудности периода пандемии, были предприняты важные шаги для укрепления сотрудничества и принятия полезных решений для дальнейшего развития таможни.
Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов, выступая на сессии, выразил уверенность в том, что обсуждаемые вопросы принесут пользу повышению эффективности таможенного дела, укреплению сотрудничества, изучению и применению полученного передового опыта. Исмаил Гусейнов поздравил Ахмеда Аль Халифу с очередным избранием председателем Совета таможенного сотрудничества и пожелал ему успехов.
Напомним, что Восточная группа Европейского региона в рамках конференции руководителей таможенных служб выдвинула кандидатуру Государственного таможенного комитета Азербайджана в политическую Комиссию ЕС. В ходе выборов, проведенных на 138-й сессии Совета таможенного сотрудничества, было единогласно подтверждено членство таможенной службы Азербайджана в политической комиссии на 2021-2023 годы.