Министр обороны Азербайджана: «К войне нас подготовила одна из сильнейших армий НАТО»

«С гражданской точки зрения война — это своеобразный экзамен для Вооруженных сил. Мы прошли это испытание, но к нему нас подготовили турецкие вооруженные силы». Об этом в интервью тележурналисту Миршахину Агаеву в эфире телеканала Real сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Говоря о военном сотрудничестве в прошлом году, господин президент сказал, что только в 2019 году было проведено 13 крупномасштабных совместных военных учений. Эти учения проводились потому, что офицеры турецких вооруженных сил помогли нашим офицерам поднять их боевую готовность на более высокий уровень», — отметил Гасанов.

Министр отметил, что в армии есть представители тысячи профессий.

«Их подготовка очень важна. Боевая подготовка, морально-психологическая подготовка, обмен опытом. Вы знаете, что турецкие вооруженные силы являются одними из самых сильных вооруженных сил в мире, и это наш шанс. У нас одинаковый язык, религия, корни, и мы извлекаем из этого выгоду. Это одна из сильнейших армий НАТО. Они провели успешные операции в Сирии и других государствах. И, естественно, поддержка турецких вооруженных сил в подготовке к войне неоценима», - сказал Гасанов.