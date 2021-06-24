Азербайджанская армия подошла к территориям, которые оспариваются Арменией

«Совместно с Государственной пограничной службой мы вышли к границам Азербайджанского государства. Там есть какие-то спорные территории. Мы знаем, что это наши территории. Спор ведет Армения. Сейчас многое предстоит сделать для решения этих вопросов». Об этом в интервью тележурналисту Миршахину Агаеву в эфире телеканала Real сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Вместе с тем, естественно, у азербайджанской армии должны быть новые планы, определены новые задачи и цели. В соответствии с этим азербайджанская армия должна организовать свою служебно-боевую деятельность, боевую подготовку. Есть соответствующие поручения Верховного главнокомандующего. В этом направлении тоже ведется работа.

Хочу коснуться еще одного вопроса. Верховный главнокомандующий неоднократно говорил, что у нашего народа нет территориальных претензий. Но в то же время, мы не отдадим ни пяди своей земли. Поэтому есть несколько вопросов. Когда они будут решены, основной задачей азербайджанской армии будет защита территориальной целостности Азербайджана», - сказал министр.