Эрдоган объявил о начале строительства канала «Стамбул»

«Строительство канала «Стамбул» планируется завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $15 млрд», — сказал Эрдоган на церемонии закладки фундамента первого моста через канал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу дал старт строительству канала «Стамбул», который соединит Мраморное и Чёрное моря и станет дублером пролива Босфор.

Длина канала составит 45 км, минимальная ширина — 245 м, глубина — около 21 м.

Эрдоган отметил, что новый канал позволит обеспечить большую безопасность Стамбулу, так как через естественную водную артерию между морями — пролив Босфор — каждый год проходит все больше судов, которые «несут потенциальный риск».

«В случае, если какое-либо судно с грузом, в том числе нефти, потерпит бедствие на Босфоре, экологии Турции будет нанесен мощный удар», — объяснил президент.

По словам Эрдогана, канал «Стамбул» наиболее оптимальная из всех альтернатив, которые стояли перед турецкими властями.