Кто убил водителя Автомобильной федерации

Как стало известно haqqin.az, решением Наримановского районного суда в отношении Камандара Мамедова (1991 г.р.), Маиса Абиева (1999 г.р.) и Нурлана Джаниева (1989 г.р.) избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование по уголовному делу.

Согласно сообщению, между Мамедовым и указанными лицами произошел дорожный спор на круге 20 Января. После, не успокоившись, мужчины стали преследовать грузовой автомобиль Автомобильной федерации Азербайджана, за рулем которого находился Сахавет Мамедов. Преградив дорогу, злоумышленники остановили автомобиль на улице Ашуга Моллы Джума. Силой заставив Мамедова и другого сотрудника Автомобильной федерации выйти из машины, трое мужчин принялись избивать их. От полученных побоев Мамедов скончался на месте происшествия. Нападавшие сбежали, оставив при этом свой автомобиль на месте происшествия.

Нападавшие были задержаны в тот же день.