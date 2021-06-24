Евро-2020: Дания разгромила Уэльс и едет в Баку

Сегодня на чемпионате Европы по футболу началась стадия 1/8 финала.

В первом матче в Амстердаме играли сборные Уэльса и Дании. Победитель этой игры свой четвертьфинальный матч должен был проводить 3 июля в Баку.

Датчане оказались значительно сильнее валлийцев и победили со счетом 4:0. На 27-й минуте Каспер Долберг открыл счет в матче. Он же на 48-й минуте сделал счет 2:0. Третий гол забил Йоаким Меле, отличившийся на 88-й минуте. Ну а точку в матче поставил Мартин Брейтвейт.

Соперником сборной Дании в бакинском четвертьфинале будет победитель пары Нидерланды – Чехия. Этот матч состоится завтра.

Сегодня также состоится матч 1/8 финала между Италией и Австрией.