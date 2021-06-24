Американский ракетный эсминец вошел в воды Черного моря

Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) вошел в воды Черного моря, чтобы принять участие в ежегодных многонациональных учениях Sea Breeze. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, силы Черноморского флота поставили на контроль вошедший в акваторию ракетный эсминец США. Уже начато наблюдение за ним.

Учения Sea Breeze-2021 должны стартовать 28 июня в Черном море и продолжиться вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и больше 30 кораблей от разных стран. Участниками военного мероприятия являются: Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.