Российский миллиардер из списка Forbes умер от коронавируса

Российский миллиардер и совладелец «Стройлесбанка» Олег Бурлаков умер от коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомого миллиардера.

По его данным, Бурлаков скончался 23 июня в Монако, где проживал в последние несколько лет. Незадолго до смерти он вернулся из Москвы. При этом официально члены семьи пока не делали заявлений на эту тему.

Олег Бурлаков занимал 166-е место в списке богатейших людей России, по данным на 2021 год. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов (46,9 миллиарда рублей). Среди активов предпринимателя, помимо доли в «Стройлесбанке», значились лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс».

Кроме того, в распоряжении Бурлакова находилась 106-метровая яхта Black Pearl («Черная жемчужина»). Она была признана лучшим люксовым парусным судном по версии The World's Superyacht Awards. В ноябре 2018 года миллиардер пережил покушение. Неизвестный пытался расстрелять его автомобиль, однако ни один выстрел не достиг своей цели.