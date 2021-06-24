Четыре человека погибли при крушении воздушного шара в США. Кадры с места событий очевидцы публикуют в Twitter.

Полет на воздушном шаре в американском штате Нью-Мехико обернулся смертельной трагедией. Корзина оборвалась и рухнула на землю вместе с отдыхающими. На борту находились по меньшей мере пять человек.

По предварительным данным, воздушный шар пролетал над Альбукерке, когда гондола оторвалась от самого шара. Четверо пассажиров — в возрасте от 40 до 60 лет — скончались на месте, еще одного — доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Следом за корзиной на землю спикировал и сам шар. По словам очевидцев, он рухнул на линии электропередачи и мгновенно вспыхнул, вызвав перебои с подачей электроэнергии в районе.