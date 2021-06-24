Иран должен России полмиллиарда за АЭС

Вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что Тегеран должен России за работы по созданию атомной электростанции (АЭС) «Бушер-2» порядка €500 млн, передает агентство ИСНА.

По его словам, у иранской стороны есть обязательства по выплатам РФ за топливо для АЭС «Бушер-1».

«Что касается атомной станции «Бушер-1», которая сейчас вырабатывает электричество, мы еще не заплатили российской стороне за топливо для нее», — сказал Салехи.

Он добавил, что «финансовое положение страны сегодня особенное».