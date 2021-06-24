Британский министр потерял должность из-за поцелуя

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил в субботу о своем решении подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала. В видеообращении, размещенном на его странице в Twitter, министр принес извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.

"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", - сказал Хэнкок.

В письменном заявлении на имя главы правительства консерваторов Бориса Джонсона Хэнкок указал, что не может допустить, чтобы его "личная жизнь отвлекала внимание от главной цели - выхода из кризиса", вызванного пандемией. В документе женатый министр также принес извинения членам своей семьи и добавил, что "в это время должен быть вместе с детьми", которых у него трое.

В пятницу британская газета The Sun опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как министр обнимает и целует свою помощницу и давнюю знакомую по Оксфордскому университету Джину Коладанджело. В тот момент в стране действовали правила, предписывающие людям, не живущим под одной крышей, соблюдать социальную дистанцию.