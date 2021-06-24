Охваченные паникой жители толпами рванули в супермаркеты. С полок исчезают хлеб, макароны, и туалетная бумага.

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс в субботу ввели на две недели жесткий карантин в Сиднее и в окрестностях города. Эти меры приняты в связи с распространяющимся там вариантом коронавируса Delta.

- Хоть мы и не хотим накладывать ограничения, к сожалению, ситуация такова, что мы должны это сделать, - сказала премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклайан.

- Вариант Delta может быть очень опасным врагом. Невзирая на то, какие средства защиты предприняты, все выглядит так, что вирус знает, как контратаковать, - прокомментировал ее слова министр здравоохранения этого штата Брэд Хаззард.

Власти призвали жителей штата, чтобы они не покупали необходимые продукты про запас.

Но, несмотря на этот призыв, австралийцы рванули в супермаркеты.

Общественные средства массовой информации тут же опубликовали фото магазинных тележек, полных упаковками туалетной бумаги и девственно пустых продуктовых полок.

Другими товарами, которые буквально сметались с полок, были макароны, хлеб, рис и мясо.

В соответствии с новыми правилами, вступающими в действие с 9 июля, жители охваченного карантином региона не имеют права выезжать за его границы.

Разрешается им только выход из дома для выполнения постоянной работы, медицинского обслуживания, совершений научной деятельности или покупок. Вводятся также ограничения, касающиеся публичных собраний, а в помещениях будет обязательно ношение защитных масок. Как это и было в прошлом году.

Haqqin.az сообщал, что Австралия до сих пор довольно успешно справлялась с пандемией коронавируса благодаря быстрому закрытию границ и введению суровых мер по соблюдению социальной дистанции.

До сих пор эта страна объявила о более чем 30 тысяч зараженных и 910 смертных случаях.

Тем временем на этой неделе в Новом Южном Уэльсе уже подтверждено 80 новых случаев штамма Delta инфекции Covid-19.

Как пойдет течение этой волны болезни, пока никто предсказать не может. Потому, как говорится, обжегшись на молоке, дуют на воду. И, может быть, в этом австралийцы правы.