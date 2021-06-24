Ковид атакует и Грузию. Новая вспышка наши заметки
В Грузии ситуация с коронавирусом остается напряженной – за один день было выявлено 754 новых случаев заражения, а 18 человек умерли от этой инфекции. С первого случая инфицирования по сей день общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в соседней стране составляет 362 937.
«Это не новая волна, а продолжение третьей. К сожалению, уже продолжительное время уровень заражений не снижается», - сказал haqqin.az заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.
Как утверждает Имнадзе, в Грузии наличествуют три штамма ковида - уханьский, британский и индийский. С весны доминирующим штаммом был британский вирус, к концу июня уже 15% заражений приходится на индийский (дельта) штамм. Всего в Грузии вакцинировано одной дозой прививки 9% , а двумя - 4% населения. На данный момент грузины могут прививаться американской BioNTech/Pfizer, шведско-британский AstraZeneca и китайскими Sinopharm и CoronaVac.
«Считаем, что темпы вакцинации у нас неплохие, учитывая, что правительство не рассматривает вариант обязательной вакцинации. Думаю, что путем информационной работы с населением в июле этого года удастся достичь более массовой вакцинации», - сказал грузинский врач.
Имнадзе указывает, что в середине мая зараженность немного снизилась, и так продолжается до сих пор. Роста нет, но нет и снижения. Система здравоохранения в целом справляется с пандемией. Сейчас в стране около 9 тысяч больных, из которых около 3 тысяч госпитализированы в специализированных клиниках, и проблем с загруженностью лечебных учреждений нет.
«Власти не намерены возвращать карантинные ограничения. В данное время в Грузии действует масочный режим во всех закрытых помещения, на рынках и остановках автобусов. Закрыт въезд только для граждан Индии. Гражданам всех остальных стран с документом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом на ковид можно к нам приезжать», - сообщил он.
Имнадзе считает, что летний период никак не сказался на уровне зараженности ковидом, тогда как в июне прошлого года Грузия считалась чуть ли не победивший ковид. Ежедневная зараженность исчислялась единицами, причем только у лиц, въезжающих в страну. «К сожалению, нынешнее лето практически не оказывает влияния на распространение ковида. Это связано с тем, что заболевание еще не приобрело сезонный характер», - полагает Имнадзе.
Ну и как и все специалисты-медики он надеется, что с помощью массовой вакцинации удастся держать ковид под контролем.