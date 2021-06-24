Джейхун Наджафов, собкор 01:38

В Грузии ситуация с коронавирусом остается напряженной – за один день было выявлено 754 новых случаев заражения, а 18 человек умерли от этой инфекции. С первого случая инфицирования по сей день общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в соседней стране составляет 362 937. «Это не новая волна, а продолжение третьей. К сожалению, уже продолжительное время уровень заражений не снижается», - сказал haqqin.az заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

Как утверждает Имнадзе, в Грузии наличествуют три штамма ковида - уханьский, британский и индийский. С весны доминирующим штаммом был британский вирус, к концу июня уже 15% заражений приходится на индийский (дельта) штамм. Всего в Грузии вакцинировано одной дозой прививки 9% , а двумя - 4% населения. На данный момент грузины могут прививаться американской BioNTech/Pfizer, шведско-британский AstraZeneca и китайскими Sinopharm и CoronaVac. «Считаем, что темпы вакцинации у нас неплохие, учитывая, что правительство не рассматривает вариант обязательной вакцинации. Думаю, что путем информационной работы с населением в июле этого года удастся достичь более массовой вакцинации», - сказал грузинский врач. Имнадзе указывает, что в середине мая зараженность немного снизилась, и так продолжается до сих пор. Роста нет, но нет и снижения. Система здравоохранения в целом справляется с пандемией. Сейчас в стране около 9 тысяч больных, из которых около 3 тысяч госпитализированы в специализированных клиниках, и проблем с загруженностью лечебных учреждений нет.