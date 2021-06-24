Евро-2020: Италия с трудом обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал

Победитель группы «А» Италия играла со второй командой группы «С» Австрией.

Австрийцы оказали достойное сопротивление сопернику, который выиграл все три матча на групповом этапе. Основное время завершилось вничью 0:0, а в экстра-тайме команды забили аж три гола. Федерико Кьеза отличился на 95-й минуте, а Маттео Пессина – на 105-й. У Австрии единственный гол на 114-й минуте забил Саша Калайджич.

В четвертьфинале Италия сыграет с победителем матча Бельгия – Португалия, который состоится уже сегодня.