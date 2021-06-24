Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 02:10

В Иране возможны перебои электричества в связи с ремонтными работами на АЭС «Бушер". Кроме того, пресечена попытка диверсии в пригороде Кереджа, где расположено предприятие по производству некоторых комплектующих для газовых центрифуг. Аварию на АЭС, кстати, тоже связывают с диверсией, но об этом чуть позже. А пока – оба инцидента можно считать «подарками», которые получил в наследство от своего предшественника новый президент Ибрахим Раиси. Система безопасности Ирана откровенно «течет». А инфраструктура находится в плачевном состоянии, что, с одной стороны, повышает ее уязвимость для атак извне, со стороны «таинственных незнакомцев», а с другой – повышает риски техногенных катастроф.

С аварией на "Бушер", кстати, обошлось без диверсантов. Еще в марте нынешнего года заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Махмуда Джафари предупреждал, что АЭС «грозит остановка», поскольку банковские ограничения США затрудняют для Исламской Республики перевод денег на закупку необходимого оборудования и оплату работ российских подрядчиков. Кстати, последний пункт – яркий пример стратегического партнерства «Тегерана и Москвы», о котором так любят рассуждать российские и иностранные эксперты. "Бушер" преподносился как образец этого самого партнерства, но в сложной ситуации Москва даже кредита на его обслуживание Тегерану не выделила, опасаясь санкций со стороны США. Хотя ведет техническое сопровождение «Росатом», вполне государственная корпорация. Но вопрос даже не в этом. Главное сейчас для Раиси – внутренняя повестка, модернизация экономики, борьба с бедностью, скажу больше – с обнищанием масс и, разумеется, борьба с коррупцией. А это вынуждает его внести коррективы во внешнюю политику. И хотя эта сфера – прерогатива Верховного лидера, но, учитывая близость Раиси к Рахбару, полномочий в этом вопросе у него будет побольше, чем у его предшественника. Вывод напрашивается сам собой: ядерной сделке с США – быть. Как быть и некоторому «потеплению» отношений с Западом при «консерваторе-президенте». Воинственная антизападная риторика аятолл и «ястребов» в иранском истеблишменте никуда не уйдет, конечно, но будет носить все же более декоративный характер. Это не отступление – это прагматизм, которым Раиси обладает в полной мере. А потому он уверен, что Иран не должен превращаться в «колосса на глиняных ногах», когда внешнеполитическая активность не подкреплена экономическим потенциалом, беспроблемным бюджетом и социально-политической стабильностью внутри Исламской Республики.

Но оттепель и повышение гибкости иранцев на внешнеполитической арене не означает, что сбудутся надежды либералов внутри страны. Скорее даже наоборот. Часть лидеров «реформаторов» с высокой долей вероятности загремит под уголовные дела о коррупции. Папки на них у Раиси толстые и основательные. Кроме того, предстоит качественная чистка структур, занимающихся национальной безопасностью. Это важнейшая задача для Раиси, откладывать которую нет никакой возможности. Масштабы «пятой колонны» в Иране, судя по всему, куда больше, чем до этого считали в канцелярии Верховного лидера. Прямо об этом, само собой, никто никогда не скажет. Но сам факт того, что в сердечный приступ как причину смерти заместителя командующего силами «аль-Кудс» генерала Мохаммеда Хоссейнзаде Хеджази в апреле нынешнего года не верят ни в самих «аль-Кудс», ни в КСИР - говорит о многом. О том, в частности, что агенты иностранных спецслужб проникли на самые верхи. В противном случае, израильтянам не удалось бы проводить столь успешные операции, как, например, ликвидация ключевой фигуры иранской ядерной программы бригадного генерала КСИР Мохсена Фахризаде.