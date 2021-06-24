В Индии охранник банка открыл стрельбу по посетителю, отказавшемуся надевать маску

Охранник банка в Индии открыл стрельбу по посетителю, отказавшемуся надевать маску. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Железнодорожный служащий Раджеш Кумар попытался зайти в банк без маски, что спровоцировало конфликт с местным охранником, который достал пистолет и выстрелил в посетителя.

В результате произошедшего Кумар был госпитализирован с простреленной ногой, он остается без сознания. На данный момент охранник задержан.