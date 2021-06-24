Парламентарии Турции и США обсудили Карабах

В состав делегации вошли представители как правящей Партии справедливости и развития Турции, так и ведущих оппозиционных структур страны.

Парламентская делегация Турции обсудила в США состояние и перспективы американо-турецких отношений, ситуацию на Южном Кавказе и в Афганистане. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч, возглавивший делегацию Великого национального собрания в ходе визита в США, передает Anadolu.

Турецкие парламентарии провели переговоры с законодателями из обеих партий американского Сената, представителями еврейского лобби и членами Торговой палаты США.

«Мы продемонстрировали собеседникам, что в вопросах, представляющих значимость для национальных интересов Турции, ведущие партии выступают единым фронтом», - сказал Кылыч на пресс-конференции в посольстве США в Вашингтоне.

По его словам, в ходе встреч в США затрагивалась также тема Карабаха. «В США прекрасно осведомлены о том, что Турция поддерживает Азербайджан в карабахском вопросе. Оккупация азербайджанских земель Арменией – реалии, признанные на уровне ООН. Мы вновь довели до сведения представителей США позицию Анкары по данному вопросу», - сказал он.

Кылыч также привлек внимание к обсуждению в Вашингтоне темы Афганистана и готовности Анкары к поддержке афганского народа.

Он напомнил, что технические переговоры между США и Турцией по вопросу обеспечения безопасности Международного аэропорта имени Хамида Карзая продолжаются.