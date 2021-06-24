Названы самые агрессивные виды рака

Российский онколог составил список самых агрессивных видов рака. Критерием оценки болезни стала податливость к лечению.

«Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него», — рассказал врач-химиотерапевт Андрей Базылев, передает Пятый канал. По его словам, в списке таких — рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени. Доктор добавил, что в этот список можно включить рак желудка, но в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.

Базылев отметил, что развитие опухоли индивидуально, так как у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.