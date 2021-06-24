В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, сообщается в препринте статьи, опубликованной в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения", передает РИА Новости.

Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.

Ранее в Индии выявили четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще дважды — в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

Ученые отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.

"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", — отмечается в статье ученых.

Исследователи заявили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей.