Российские врачи назвали опасными лекарства для усиления иммунитета, так как они часто приводят к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает РИА Новости.

По словам главного ревматолога департамента здравоохранения Москвы Алены Загребневой, все же надо отказаться от приема таких препаратов, пока пациент не пройдет обследование. Только по назначению медиков можно начать использовать эти лекарства.

Кроме того, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что подобные медикаменты усиливают работу иммунной системы, что не всегда безопасно, в особенности для некоторых людей. Он заявил, что при аутоиммунных заболеваниях «категорически противопоказаны» эти лекарства.