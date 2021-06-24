Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 11:50

Ни одного правительственного доклада уставшие от политики американцы не ждали с таким нетерпением, как этого. И наконец он стал достоянием гласности. Пентагон обнародовал доклад о встречах с НЛО (Неопознанными летающими объектами), которые военные назвали Unidentified Aerial Phenomena (UAP) - Неопознанными воздушными феноменами. С этими «феноменами» сталкивались прежде всего американские пилоты и таких встреч начиная с 2004 года по сегодняшний день было 144. Часть из сделанных записей доступны публике. Они показывают объекты, которые летят против сильного ветра, резко набирают очень большую скорость, стремительно маневрируют.

Доклад был затребован у Пентагона Конгрессом США, который уже давно испытывает огромный интерес к мистическим воздушным находкам. Сенатор Марк Уорнер, председатель комитета по разведке, говорит, что был проинформирован о встречах с UAP три года назад. «С тех пор частота встреч с этими объектами только нарастала, - утверждает он. – США должны понять это явление и устранить угрозы для наших летчиков, идет ли речь о неких воздушных шарах или деятельности враждебных нам государств». Легко сказать — понять. Один из руководителей NASA, Билл Нельсон, впервые получил закрытый доклад спецслужб, когда он работал в сенате. «Волосы встали у меня на загривке», - вспоминает он в тот момент. Нельсон говорил со многими пилотами, которые докладывали о воздушных инцидентах. «Они совершенно убеждены, что видели нечто», - говорит он. Однако в нынешнем своем докладе Пентагон даже близко не подходит к решению загадки. Его аналитики рассматривают пять категорий того, чем могут быть мистические объекты, но большинство из них вызывает лишь смех публики. Первое — самое смехотворное — предметы были запущены человеком, это воздушные шары или даже пластиковые мешки. Второе — некие ледяные кристаллы, которые совершают резкие движение после нагревания. Третье, что вовсе невероятно — это все предметы, которые были запущены американским правительством или американскими корпорациями.