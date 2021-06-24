Пентагон обнаружил НЛО. А пришельцев – нет Кто они? Россия, Китай или Сатана?
Ни одного правительственного доклада уставшие от политики американцы не ждали с таким нетерпением, как этого. И наконец он стал достоянием гласности. Пентагон обнародовал доклад о встречах с НЛО (Неопознанными летающими объектами), которые военные назвали Unidentified Aerial Phenomena (UAP) - Неопознанными воздушными феноменами.
С этими «феноменами» сталкивались прежде всего американские пилоты и таких встреч начиная с 2004 года по сегодняшний день было 144. Часть из сделанных записей доступны публике. Они показывают объекты, которые летят против сильного ветра, резко набирают очень большую скорость, стремительно маневрируют.
Доклад был затребован у Пентагона Конгрессом США, который уже давно испытывает огромный интерес к мистическим воздушным находкам. Сенатор Марк Уорнер, председатель комитета по разведке, говорит, что был проинформирован о встречах с UAP три года назад. «С тех пор частота встреч с этими объектами только нарастала, - утверждает он. – США должны понять это явление и устранить угрозы для наших летчиков, идет ли речь о неких воздушных шарах или деятельности враждебных нам государств».
Легко сказать — понять. Один из руководителей NASA, Билл Нельсон, впервые получил закрытый доклад спецслужб, когда он работал в сенате. «Волосы встали у меня на загривке», - вспоминает он в тот момент. Нельсон говорил со многими пилотами, которые докладывали о воздушных инцидентах. «Они совершенно убеждены, что видели нечто», - говорит он.
Однако в нынешнем своем докладе Пентагон даже близко не подходит к решению загадки. Его аналитики рассматривают пять категорий того, чем могут быть мистические объекты, но большинство из них вызывает лишь смех публики. Первое — самое смехотворное — предметы были запущены человеком, это воздушные шары или даже пластиковые мешки.
Второе — некие ледяные кристаллы, которые совершают резкие движение после нагревания.
Третье, что вовсе невероятно — это все предметы, которые были запущены американским правительством или американскими корпорациями.
Четвертое: все увиденное пилотами - дело рук врагов Америки — России или Китая (кто бы сомневался). Именно это больше всего и обеспокоило американских экспертов. Марик Вон Ренненкампф, в прошлом работавший аналитиком Пентагона, говорит, что если бы за всеми этими UAP были иностранные державы, значит они головокружительным образом смогли опередить Америку в технологическом плане. «Если это так, то американскую разведку постиг чудовищный провал, хуже чем неспособность предотвратить теракт 11 сентября 2001 года», - говорит он. Однако другой эксперт, Джек Вайнштейн из Университета Бостона, полагает, что если бы Россия и Китай получили доступ к такой технологии, которая позволяет иметь скорости во много раз превышающие те, что до сих пор достигнуты Америкой, то это непременно проявилось бы в каком-либо конфликте.
И наконец пятая категория — это как раз то, что больше всего интересует уфологов и так или иначе ассоциируется с внеземной цивилизацией. Но эта категория в докладе фигурирует как «Остальное».
Что скрывается за этим словом, непонятно. Авторы доклада ясно отвечают лишь на главный вопрос - нет, признаков чужой жизни мы не нашли.
Словом, пришельцы обнаружены не были. Ну это естественно. Если бы они нашлись, то военное ведомство не поделилось бы этим открытием с простыми гражданами. А те ему не доверяют. Как пишет издание Конгресса The Hill, 70 процентов американцев полагают, что Пентагон скрывает нечто весьма важное.
Однако сама публикация этого доклада была весьма важна. «В течение многих лет мужчины и женщины, которым мы доверяем охрану и защиту нашей страны, докладывали о встречах с неопознанными кораблями, которые имели гораздо большую мощность, чем та, которой обладаем мы, и в течение всех этих лет их сообщения игнорировались, - говорит сенатор Марко Рубио, второй человек в комитете по разведке верхней палаты Конгресса. - Нынешний доклад — это лишь первый шаг в расследовании этих встреч».
Ну, уже хорошо, что такой шаг наконец был сделан. Остается только надеяться, что дальнейшее расследование не станет питательной средой для сторонников разного рода теорий заговора, одни из которых за всем видят происки Москвы или Пекина, а другие — сатаны.