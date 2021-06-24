Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 538. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 451 291, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 12 728. Всего уже выздоровели 4 956 714 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 599 против 619 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 282 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%, следует из данных штаба.