Синоптики прогнозируют 39-градусную жару в Баку
28 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-26, днем 36-39, местами 40 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 50-60%, днем 30-35%.
Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, бакинских поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба составит 26-27, Тюркан, Говсан, Сахил, Шых - 27-28 градусов выше нуля.
Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, в горах грозы, дожди, утром местами туман, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 37-42, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса выше нуля.