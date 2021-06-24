Пограничная собака лает, а караван с наркотиками идет наша жизнь
Говорят, нет худа без добра. Но случается и совсем наоборот – нет добра без худа. К сожалению, позитивные явления порой омрачаются неожиданными побочными последствиями.
Как узнал из публикации haqqin.az, освобождение ранее оккупированных территорий, граничащих с Ираном, принесло совершенно непредсказуемую головную боль – активный наркотрафик.
Во всем виновен наркоторговец
Понятно, что наркодельцы очень заинтересованы в новых путях транзита зелья через Азербайджан, так как самый крупный и привлекательный рынок для афганского героина севернее – Россия и Европа.
Однако наркотрафик никогда не бывает стерильным – так, чтобы наркотики проходили транзитную территорию чисто, не оставив следа. Как правило, определенная часть товара оседает в странах, через которые проходит маршрут, и этого «определенного» количества вполне хватает, чтобы посеять там настоящую беду.
Азербайджан - страна не очень большая, но и не то чтобы маленькая. Конечно, в сравнении с Китаем все мы на Южном Кавказе крохи, но государство с 10-миллионным населением – все-таки достаточно привлекательный рынок, который наркодилеры упускать не будут…
Наркотики – мировая проблема. Где-то она в самом разгаре, где-то пик пройден и болезнь остается в хронической форме, не угрожая будущему государства. Но это взгляд с высоты птичьего полета, статистика. В реальной жизни все намного страшнее. Даже в менее острой форме наркотики – это нищета, ломка, потеря жизненной перспективы, разрушение семей…
Проблема эта существует и на Южном Кавказе. Менее остро, чем в 90-е годы, однако до спокойствия на этом фронте еще очень далеко. Так что для нас вопрос – как бороться с наркотиками – далеко не праздный.
Уж простите, но буду говорить вещи, которые произносить в приличном обществе в ХХI веке не принято – неприлично, неполиткорректно. Тем не менее скажу: основной проблемой борьбы с наркотиками во всем мире является ошибочный подход, согласно которому наркоторговец - это олицетворение абсолютного зла, а наркоман – несчастный больной человек. Проблемой является то, что в общечеловеческом, да и в государственном понимании всегда и во всем виновен наркоторговец, наркоман же как бы пострадавший.
В лексиконе бизнеса нет понятия «совесть»
Увы, те небольшие успехи цивилизованного мира в борьбе с наркоманией, которые все же имеются, наглядно показывают – мы боремся не с того конца. Главное зло – не бизнес, который удовлетворяет спрос, а потребитель, который этот спрос создает.
Винить наркоторговца в росте потребления наркотиков - все равно что винить производителей ножей в росте числа убийств холодным оружием. У бизнеса, как у обычного, так и у нарко, есть свой закон, и заключается он в том, что любой спрос может и должен быть удовлетворен. Морально-этическая сторона во внимание не принимается – в лексиконе бизнеса понятия «совесть» не существует, да и не может существовать.
Не подумайте, что я оправдываю наркоторговцев – нет, конечно, их надо карать по всей тяжести закона, однако считать наркоманов больными овечками, которые сами ни в чем не виноваты, тоже не очень умно.
Что такое болезнь? Это коронавирус – шел себе в банк, взялся за ручку двери и подхватил вирус. Болезнь – это вышел на улицу легко одетым, простыл и лежишь с высокой температурой. Болезнь – это, прошу прощения, геморрой – сидел себе человек в офисе, усердно работал, подолгу не вставая, и подхватил побочное последствие прямохождения человека и сидячей офисной работы.
Словом, болезнь – это, как правило, ЧП, которое приходит неожиданно и по каким-то своим сугубо биологическим причинам. А вот когда тебе десять лет подробно рассказывают, что с тобой будет, если втянешься в наркоту, а тебе плевать и ты ради репутации крутого парня себя калечишь – это уже не болезнь, и относиться к этому как к болезни неправильно.
Опыт стран Европы и Северной Америки наглядно показывает: сколько бы тонн наркотиков ни сожгли правоохранительные органы, это лишь капля в море в сравнении с тем, что тихо и незаметно пересекает границы.
Если хотите решить в своей стране проблему наркотиков путем отсутствия доступа к отраве – успех, конечно, будет на пару-тройку лет, однако река в итоге щель найдет, в особенности в эпоху интернета, когда что-то закрыть и запретить само по себе становится невыполнимой задачей.
С наркоторговлей надо бороться, но при этом понимать – это не выход. По-настоящему снизить уровень наркотизации общества до минимального уровня возможно пресечением не одного только предложения, но обязательно и спроса. Иначе будет то, что мы сегодня имеем. Главная беда – не наркоторговец, который, в сущности, лишь удовлетворяет спрос, а тот самый наглый глупый юнец, который своими пустыми мозгами создает этот самый спрос.
Есть несколько стереотипов, касающихся наркотиков. Например, все дело в их доступности. Жизнь, однако, не устает доказывать, что это не так.
Один путь - наказание
Все знают, что в Амстердаме наркотики продаются легально, в кофешопах, а на улицах - полулегально, то есть тоже практически открыто. Но мало кто обращает внимания на то, что сами местные голландцы все это богатство ядов просто пропускают мимо – потребление наркотиков в Нидерландах минимальное. И всё по той же причине: главная беда – не предложение, а спрос. Если спрос низкий – то героин может продаваться в продуктовых магазинах, и никто его не будет покупать.
Однако неправильный и вывод, который отсюда вроде как напрашивается, что голландцы мало употребляют наркотики якобы потому, что они свободно продаются на улице, соответственно, эффект запретного плода отсутствует, а значит им на них наплевать. На самом деле все обстоит ровно наоборот - не садятся массово на героин голландцы не потому, что запретного плода нет, а потому, что они народ рациональный, рассудительный, не склонный к самоповреждению и обладающий достаточной силой воли. Способностью сказать «нет» своим порокам.
Введите свободную продажу наркотиков в другой, менее высокоорганизованной, менее рациональной и более эмоциональной стране – и через 10 лет от нее останутся рожки да ножки.
В странах, где наркотизация низкая, будь то Азия или Европа, бить по наркотикам начали именно с маргинализации потребителей. Путем усиленной пропаганды и жестких мер противодействия правительству там постепенно удалось преодолеть романтизацию наркотиков. Колоться стало непрестижно, вредно не только для здоровья, но и для будущей карьеры. Наркоманов не принимали на работу, с ними не общались друзья и родственники, от них уходили жены и подруги.
В конечном итоге была ослаблена главная составляющая часть проблемы – значительно ослаблен спрос. Причем предложение осталось почти на прежнем уровне – в любом мало-мальски крупном евроамериканском городе по ночам в злачных кварталах собираются типы с подозрительной внешностью, всегда готовые продать вам любую отраву. Но покупателей все меньше и меньше.
В этом секрет успеха и его рецепт. Методы при этом могут быть разные – если для взрослых и рационально мыслящих народов достаточно маргинализации образа наркомана, то в странах с менее рациональным и более эмоциональным населением может применяться и уголовная ответственность за потребление тяжелых наркотиков. Там, где недостаточно сознательности, надо включать страх. Первородный, животный инстинкт.
Это единственный способ снизить наркопотребление до безопасного уровня. Любые другие, на мой взгляд, дадут лишь временный результат и в конечном итоге обречены на провал.