Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:05

Говорят, нет худа без добра. Но случается и совсем наоборот – нет добра без худа. К сожалению, позитивные явления порой омрачаются неожиданными побочными последствиями. Как узнал из публикации haqqin.az, освобождение ранее оккупированных территорий, граничащих с Ираном, принесло совершенно непредсказуемую головную боль – активный наркотрафик.

Во всем виновен наркоторговец Понятно, что наркодельцы очень заинтересованы в новых путях транзита зелья через Азербайджан, так как самый крупный и привлекательный рынок для афганского героина севернее – Россия и Европа. Однако наркотрафик никогда не бывает стерильным – так, чтобы наркотики проходили транзитную территорию чисто, не оставив следа. Как правило, определенная часть товара оседает в странах, через которые проходит маршрут, и этого «определенного» количества вполне хватает, чтобы посеять там настоящую беду. Азербайджан - страна не очень большая, но и не то чтобы маленькая. Конечно, в сравнении с Китаем все мы на Южном Кавказе крохи, но государство с 10-миллионным населением – все-таки достаточно привлекательный рынок, который наркодилеры упускать не будут… Наркотики – мировая проблема. Где-то она в самом разгаре, где-то пик пройден и болезнь остается в хронической форме, не угрожая будущему государства. Но это взгляд с высоты птичьего полета, статистика. В реальной жизни все намного страшнее. Даже в менее острой форме наркотики – это нищета, ломка, потеря жизненной перспективы, разрушение семей… Проблема эта существует и на Южном Кавказе. Менее остро, чем в 90-е годы, однако до спокойствия на этом фронте еще очень далеко. Так что для нас вопрос – как бороться с наркотиками – далеко не праздный. Уж простите, но буду говорить вещи, которые произносить в приличном обществе в ХХI веке не принято – неприлично, неполиткорректно. Тем не менее скажу: основной проблемой борьбы с наркотиками во всем мире является ошибочный подход, согласно которому наркоторговец - это олицетворение абсолютного зла, а наркоман – несчастный больной человек. Проблемой является то, что в общечеловеческом, да и в государственном понимании всегда и во всем виновен наркоторговец, наркоман же как бы пострадавший.

В лексиконе бизнеса нет понятия «совесть» Увы, те небольшие успехи цивилизованного мира в борьбе с наркоманией, которые все же имеются, наглядно показывают – мы боремся не с того конца. Главное зло – не бизнес, который удовлетворяет спрос, а потребитель, который этот спрос создает. Винить наркоторговца в росте потребления наркотиков - все равно что винить производителей ножей в росте числа убийств холодным оружием. У бизнеса, как у обычного, так и у нарко, есть свой закон, и заключается он в том, что любой спрос может и должен быть удовлетворен. Морально-этическая сторона во внимание не принимается – в лексиконе бизнеса понятия «совесть» не существует, да и не может существовать. Не подумайте, что я оправдываю наркоторговцев – нет, конечно, их надо карать по всей тяжести закона, однако считать наркоманов больными овечками, которые сами ни в чем не виноваты, тоже не очень умно. Что такое болезнь? Это коронавирус – шел себе в банк, взялся за ручку двери и подхватил вирус. Болезнь – это вышел на улицу легко одетым, простыл и лежишь с высокой температурой. Болезнь – это, прошу прощения, геморрой – сидел себе человек в офисе, усердно работал, подолгу не вставая, и подхватил побочное последствие прямохождения человека и сидячей офисной работы.

Словом, болезнь – это, как правило, ЧП, которое приходит неожиданно и по каким-то своим сугубо биологическим причинам. А вот когда тебе десять лет подробно рассказывают, что с тобой будет, если втянешься в наркоту, а тебе плевать и ты ради репутации крутого парня себя калечишь – это уже не болезнь, и относиться к этому как к болезни неправильно. Опыт стран Европы и Северной Америки наглядно показывает: сколько бы тонн наркотиков ни сожгли правоохранительные органы, это лишь капля в море в сравнении с тем, что тихо и незаметно пересекает границы. Если хотите решить в своей стране проблему наркотиков путем отсутствия доступа к отраве – успех, конечно, будет на пару-тройку лет, однако река в итоге щель найдет, в особенности в эпоху интернета, когда что-то закрыть и запретить само по себе становится невыполнимой задачей. С наркоторговлей надо бороться, но при этом понимать – это не выход. По-настоящему снизить уровень наркотизации общества до минимального уровня возможно пресечением не одного только предложения, но обязательно и спроса. Иначе будет то, что мы сегодня имеем. Главная беда – не наркоторговец, который, в сущности, лишь удовлетворяет спрос, а тот самый наглый глупый юнец, который своими пустыми мозгами создает этот самый спрос. Есть несколько стереотипов, касающихся наркотиков. Например, все дело в их доступности. Жизнь, однако, не устает доказывать, что это не так. Один путь - наказание Все знают, что в Амстердаме наркотики продаются легально, в кофешопах, а на улицах - полулегально, то есть тоже практически открыто. Но мало кто обращает внимания на то, что сами местные голландцы все это богатство ядов просто пропускают мимо – потребление наркотиков в Нидерландах минимальное. И всё по той же причине: главная беда – не предложение, а спрос. Если спрос низкий – то героин может продаваться в продуктовых магазинах, и никто его не будет покупать. Однако неправильный и вывод, который отсюда вроде как напрашивается, что голландцы мало употребляют наркотики якобы потому, что они свободно продаются на улице, соответственно, эффект запретного плода отсутствует, а значит им на них наплевать. На самом деле все обстоит ровно наоборот - не садятся массово на героин голландцы не потому, что запретного плода нет, а потому, что они народ рациональный, рассудительный, не склонный к самоповреждению и обладающий достаточной силой воли. Способностью сказать «нет» своим порокам.