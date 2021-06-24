Три политические силы в Армении потребовали не признавать итоги выборов
Три политические силы потребовали признать недействительными итоги внеочередных парламентских выборов в Армении, заявил в воскресенье глава ЦИК Тигран Мукучян.
"Партия "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Армения" (экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна – ред.) обратились с требованием признать недействительными итоги выборов", - сказал Мукучян на заседании ЦИК.
В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%.