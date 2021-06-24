В Сальяне мужчина убил жену

В прокуратуру Сальянского района поступила информация о том, что 27 июня примерно в 10:00 39-летняя Нурана Алиева была убита на территории села Еникенд.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Сальянского района, в ходе предварительного расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Н.Алиеву убил ее муж 49-летний Анвер Искендеров во время семейного конфликта.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) УК Азербайджана. А.Искендеров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие по уголовному делу продолжается.