Стало известно о критическом состоянии находящейся в коме певицы МакSим

Российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в критическом состоянии. Ранее ее госпитализировали в одну из московских клиник и ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей исполнительницы.

По данным источника, несколько дней назад состояние артистки ухудшилось и ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), поскольку аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не справлялся. Издание отмечает, что метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией, чтобы искусственно насыщать кровь пациента кислородом, тем самым замещая функцию легких.

«На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения и медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», — цитирует газета источника.

При этом пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в беседе с ФАН не подтвердила данную информацию. Она заявила, что состояние певицы оценивается как «крайне тяжелое», и подчеркнула, что другими подробностями лечения исполнительницы пока не обладает.

16 июня стало известно о госпитализации певицы. В своих соцсетях она рассказала, что 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. «Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный», — написала Абросимова.