Сегодня, 27 июня, в центре Баку в гостинице "Four Seasons" произошла потасовка между депутатом Милли Меджлиса Рамином Гасановым и зампредседателя Коллегии адвокатов Мухтаром Мустафаевым. Об этом haqqin.az сообщил сам М.Мустафаев.

Депутата сопровождали люди спортивного телосложения.

По словам адвоката, во время исполнения судебного решения Насиминского района депутат напал на адвоката, оскорбляя его нецензурной бранью. Депутат провоцировал адвоката на агрессивные действия, что видно на предоставленных редакции haqqin.az видеозаписях. К тому же депутат и сопровождавшие его спортсмены грубо нарушили правила масочного режима в Баку.

Возмущение депутата вызвала профессиональная деятельность М.Мустафаева, принявшего участие в заседениях Насиминского районного суда в качестве представителя и защитника британского бизнесмена молдавского происхождения Альмари Ваэля Сулеймана.