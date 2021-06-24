Азербайджанские гимнастки завоевали 6 медалей на соревнованиях в Черногории
В Будве (Черногория) прошел международный турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие юные азербайджанские спортсменки.
Под руководством тренеров Сабины Гаратовой и Тейланы Алиевой наша команда завоевала шесть медалей – пять золотых и одну бронзовую. Награды высшей пробы добыли Айсель Рзаева (2012 год рождения, обруч), Захра Таирова (2012 г.р., без предмета), Елизавета Ефремова (2011 г.р., булавы) и Лейли Исмайлова (2008 г.р., мяч и обруч). А Фахрия Алиева (2007 г.р.) стала бронзовым призером в упражнении с булавами среди 45 соперниц.
Стоит отметить, что в турнире принимали участие гимнастки из Черногории, России, Кипра, Румынии, Украины, Сербии, Кыргызстана, Боснии и Герцеговины, Словении и Латвии.