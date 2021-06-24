Киркорова исключили из черного списка Минкульта Украины

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров исключен из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 27 июня в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, находятся 200 человек, Киркорова среди них нет. В последний раз этот список обновлялся 25 июня. При этом 24 июня в черном списке ведомства находился 201 человек.

Ранее сообщалось, что Киркорова признали угрозой национальной безопасности Украины. Комментируя решение официального Киева, артист предположил, что местные чиновники таким образом «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде».